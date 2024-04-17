تحذير من «الأرصاد» لهذه المناطق.. انخفاض مستوى الرؤية بسبب الرياح

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا لقاطني المناطق الواقعة غرب البلاد، من ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تتزايد خلال الساعات القليلة المقبلة، لتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تحذير لهذه المناطق

وقالت «الأرصاد»، في بيان منذ قليل، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على السلوم وسيدي براني، ومن المتوقع أن تتأثر محافظة مطروح بانخفاض مستوى الرؤية خلال الفترة القليلة المقبلة؛ ولذلك يجب توخي الحيطة والحذر.

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة يمتد تأثير الرمال المثارة بشكل أكبر على باقي السواحل الشمالية الغربية، مما هو عليه الآن، وذلك مع تقدم الوقت.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأربعاء، كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة .

- السواحل الشمالية: العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة .

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 22 درجة.