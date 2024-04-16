ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات غدا.. احذروا الخروج

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تضرب معظم أنحاء البلاد غدا الأربعاء، ويتزامن معها ارتفاع ملحوظ ومؤقت في قيم درجات الحرارة لتتراوح نسبة الارتفاع من 5 إلى 6 درجة مئوية على كافة الأنحاء، فيسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل خلال الليل.

تحذير من الخروج في ظل الطقس السيئ

وذكرت «الأرصاد» أن هناك رياحا مثيرة للرمال والأتربة من المتوقع أن تضرب مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تؤدي إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وفي مثل تلك الأجواء المتقلبة والرياح المثيرة للرمال والأتربة، تحذر وزارة الصحة والأطباء، بعض الفئات من الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، وهذه الفئات هي:

- الأطفال.

- كبار السن.

- مرضى حساسية الصدر.

- مرضى الجيوب الأنفية.

- الحوامل.

درجات الحرارة غدا

تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الأربعاء، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 22 درجة.