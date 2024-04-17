محافظ المنيا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه في مركز مغاغة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة التعامل مع مشكلة كسر ماسورة مياه بشارع الجمهورية بمركز مغاغة، إلى جانب إزالة الآثار المترتبة على عمليات الإصلاح، وجار العمل منذ الساعات الاولي من صباح اليوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعودة انضباط الحركة المرورية، وسير المارة من المواطنين وأصحاب المركبات .

استخدام سيارات الكسح لشفط المياه

من جانبه، قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، إنه فتح غرف الصرف واستخدام سيارات الكسح لشفط المياه، وقطع مياه الشرب عن شارع الجمهورية فقط لحين الانتهاء من عملية إصلاح الكسر، وجار حاليا عمل اختبار خط المياه، مؤكدا أن سرعة الاستجابة إلى شكوى أهالى شارع الجمهورية.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

يأتى ذلك ضمن تنفيذ توجيهات محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، والتواصل معهم وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها فورا.