تفاصيل الحملات التفتيشية على منشآت طبية ووحدات صحية بقرى ومدن المنيا

أجرت مديرية الصحة في محافظة المنيا، حملات تفتيشية مكثفة شملت عددًا من المستشفيات والوحدات الصحية في مختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومعالجة أي قصور أو معوقات قد تؤثر على سير العمل.

التأكد من تواجد الأطباء والممرضين

استهدفت الجولات التفتيشية مستشفيات محافظة المنيا، حيث تم متابعة خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، ومراجعة جميع الأقسام، بما في ذلك أقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد الأطباء والممرضين والفنيين، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من التزام الطاقم الطبي بمعايير النظافة والجودة.

مراجعة توافر أسطوانات الأكسجين

استهدفت الحملات الوحدات الصحية، وشملت الجولات وحدات صحية في مراكز «بني مزار، أبوقرقاص، ملوى، مطاى، مغاغة» للتأكد من تواجد طاقم طبي وتمريضي كافٍ، ومراجعة مستوى النظافة داخل الوحدات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة مرافق المياه والكهرباء، والتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين، ومتابعة وسائل الحماية والأمان.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم رصد بعض المخالفات في بعض المنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، وتم التأكيد على ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير الصحية والمهنية، وتم توجيه الشكر للعاملين الملتزمين بتقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين.

ومن جانبه شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير الصحية والمهنية، وتقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين، كما حذر من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي مخالفات.