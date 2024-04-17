دراما رمضان 2024 تنحاز لقضايا المرأة ومعاناتها.. «مرآة عكست الواقع»

حازت مسلسلات دراما رمضان 2024 التي ألقت الضوء على قضايا المرأة على إشادات واسعة من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أنها انعكاسًا لما يعيشه المجتمع من قصص ومشكلات مهمة.

مناقشة معاناة المرأة بعد الطلاق

«عجبني جدًا مناقشة انفعالات المرأة وأحاسيسها المختلفة بعد الانفصال في مسلسل بقينا اتنين.. رانيا يوسف أبدعت في دورها»، هكذا عبرت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابها بمسلسل بقينا اتنين الذي عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وألقى الضوء على المشاكل الزوجية التي تؤدي إلى الانفصال على رأسها الملل والخرس الزوجي.

وعبرت إيمان محمد عن اعجابها بدور الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل صيد العقارب، قائلة: «عرفت تقدم دور الست القوية الطموحة بحرفية عالية متعودين عليها منها»، وقالت أخرى: «عغادة نجحت تكون شرسة ومحبة وكريمة ومقاتلة بكل بساطة.. اندمجنا معاها في مشاعرها المختلفة».

التركيز على أصالة المرأة المصرية

وأشاد أخرون بدور الفنانة صابرين في مسلسل مسار إجباري، التي أدت دور الزوجة الأصيلة الصبورة، فقال أحد المعجبين بالمسلسل: «أبدعت الفنانة صابرين في الدور.. اقنعتنا بدورها، ست مصرية متسامحة زي كل المصريات»، فيما عبرت نوران محمد عن إعجابها بدور الفنانة نسرين أمين في مسلسل بابا جه: «قدمت نموذج للمرأة المصرية الأصيلة اللي بتعرف تتحمل المسؤولية بمهارة عالية مع زوجها في إدارة أزمات البيت».

في السياق، أكدت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع، خلال حديثها لـ«الوطن»، أهمية المسلسلات الاجتماعية التي تُلقي الضوء على قضايا المرأة وهمومها، باعتبار الدراما من الوسائل التثقيفية الهامة التي بإمكانها توعية المجتمع بالكثير من الأمور الغائبة عن الأذهان، منها ما يتعلق بقوة المرأة الأرملة أو المنفصلة التي تقوم بتربية الأبناء وحدها حتى تجعلهم أشخاصًا نافعين للمجتمع.