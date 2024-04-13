عبدالله غلوش: دراما رمضان 2024 انتصرت للأب والإخوة غير الأشقاء والعمات

قال الناقد الفني عبدالله غلوش، إنّ دراما رمضان 2024 انتصرت للأب، بعدما كان حقه مهدورا في الدراما، مشيرًا إلى أن أكثر من مسلسل انتصر للأب، مثل إمبراطورية ميم وبابا جه.

وأضاف «غلوش»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «المسلسلات علمتنا كآباء كيف نعلم أبناءنا، فالأب ليس ماكينة صراف آلية atm، فالأبناء يحتاجوننا في التقرب منهم وفهمهم ومعرفة ما يحتاجون إليه، كما هناك أيضا مسلسل كامل العدد، الذي انتصر للأب».

وتابع الناقد الفني: «كما أن مسلسلات رمضان 2024 انتصرت للعمات، بعد أن كانت العمة تظهر في الدراما بشخصية الشريرة، فهناك نشوى مصطفى في إمبراطورية ميم، وميرفت أمين في مسلسل مليحة، كما انتصرت دراما رمضان 2024 للإخوة غير الأشقاء، مثل مسار إجباري الذي جمع بين عصام عمر وأحمد داش، ومسلسل كامل العدد».