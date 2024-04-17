«القومي للمرأة» عن دراما رمضان 2024: السيدات تصدرن البطولة

انتهت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة سوزان القليني، من إعداد تقريرها السنوي الخاص برصد وتحليل صورة المرأة في الأعمال الدرامية والإعلامية، التي جرى تقديمها خلال شهر رمضان 2024.

ويشمل التقرير تحليلًا معمقًا لـ38 مسلسلًا مصريًا جرى عرضها على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى رصد وتحليل لمضمون الإعلانات التجارية، وأيضا حملات الخدمة العامة التي تتزايد بشكل لافت للنظر خلال رمضان، مع متابعة للبرامج والتغطيات الصحفية والإعلامية.

وكشف التقرير عن حضور قوي للمرأة في دراما رمضان 2024، إذ تصدرت البطولة النسائية 14 مسلسلًا، من بينها «لانش بوكس، وصدفة، ولحظة غضب، وبدون سابق إنذار، وكامل العدد 2، ونورة، وصيد العقارب، ومليحة، وسر إلهي، وفراولة»، وأظهر تقرير لجنة الرصد أنه جرى بالفعل الالتزام بوجود التصنيف العمري للمشاهدة قبل بداية الأعمال الرمضانية.

قضايا العنف ضد المرأة في دراما رمضان

وأظهر التقرير أن العديد من المسلسلات ركزت على قضايا المرأة الاجتماعية، إذ تناولت 26% منها قضايا العنف ضد المرأة والمشاكل الأسرية، مثل «بابا جه، وحق عرب، وصدفة، وعتبات البهجة، وكامل العدد، وإمبراطورية ميم، وفراولة».

وأضاف التقرير: «نجد أن بعض المسلسلات قد سلطت الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة المصرية، سواء بالإيجاب أو السلب، مثل بدون سابق إنذار، نورة، إمبراطورية ميم، صدفة، فراولة، الكبير أوي 8، ولم تغفل الدراما مشكلات المراهقات والشباب، إذ تناولتها وبشكل مكثف وملحوظ عدة مسلسلات مثل امبراطورية ميم، بيت الرفاعي».

أهمية تحليل صورة المرأة في الدراما

وأكدت رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أهمية الرصد الإعلامي الذي يقوم به المجلس سنويا، قائلة: «هذا المرصد يساعدنا على تحديد أبرز النقاط التي يجب أن يتم تناولها في الدراما، وتوجيه صناع المحتوى نحو تقديم صورة أكثر واقعية وإيجابية للمرأة المصرية، بما يسهم في تغيير الصورة النمطية السلبية ويساعد على تمكين المرأة في المجتمع، وذلك من خلال تقديم توصيات لصناع الدراما، وتنظيم ورش عمل وندوات لتوعية الإعلاميين بأهمية دورهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة».

وأضافت القليني أن لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اعتمدت على منهجية بحثية دقيقة في إعداد التقرير، حيث شارك 210 طالب وطالبة وباحثين وأعضاء هيئة تدريس من مختلف الجامعات المصرية في تحليل مضمون الأعمال الدرامية، بالإضافة إلى مراجعة ما تناولته الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول المسلسلات، كما حرصت اللجنة على مراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة وتوافق الأعمال مع الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة والذي يتم العمل بموجبه للعام التاسع علي التوالي.

استمرار الاهتمام بقضايا المرأة في الدراما المصرية

وأوصى التقرير بضرورة استمرار الاهتمام بقضايا المرأة في الدراما المصرية، وتقديم نماذج إيجابية للمرأة المصرية، والابتعاد عن الصور النمطية السلبية، كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والمجلس القومي للمرأة، لضمان تقديم محتوى إعلامي يليق بالمرأة المصرية.