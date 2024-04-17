آخر تطورات الإيجار القديم وحقيقة وجود مليون شقة مغلقة في القاهرة

لا يزال الحديث عن الإيجار القديم مستمرا بين الملاك والمستأجرين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرغب الملاك في تحريك المياة الراكدة في تلك القضية التي استمرت لعدة سنوات دون تعديل على حسب وصفهم، وفي المقابل يصر المستأجرون على عدم مغادرة الوحدات السكنية التي يسكنونها منذ سنوات عديدة باعتبار أن العلاقة الإيجارية تمت بناء على رضا الطرفين.

الإيجار القديم

وفي سياق متصل، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الملاك يسعون للحصول على تعويضات مالية من المستأجرين خلال الفترة المقبلة وذلك عبر العديد من القضايا التي قدمها الأئتلاف للمحاكم وآخرها المقدمة لمحكمة جنوب القاهرة برقم 28622.

ائتلاف ملاك العقارات القديمة

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنهم طلبوا من محكمة جنوب القاهرة حصر عقارات الإيجار القديم عن طريق مخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة والتي ردت بخطاب موثق بتاريخ 27 - 3- 2024 وبه آخر إحصائية نفذت لعقارات الإيجار القديم داخل القاهرة.

وأوضح أن الإحصائية الرسمية نصت على أنه يوجد مليون وحدة سكنية للإيجار القديم في القاهرة، منها، شقق مغلقة لوجود الأسرة بالخارج والتي تقدر بما يزيد عن 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية، وبلغ عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم إلى ما يزيد عن 4 آلاف وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم ما يقرب من 2،536، بينما كانت المفاجأة هو وجود منشاة خالية أو مغلقة ما يزيد عن 33 ألف وحدة سكنية.