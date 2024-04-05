تراجع أسعار السيارات المستعلمة في الأسواق.. «هيونداي إلنترا» بـ160 ألف جنيه

سجلت أسعار السيارات المستعلمة، موجة من التراجعات المتتالية، متأثرة بتراجع أسعار السيارات الجديدة في مصر، بعد إعلان العديد من الوكلاء، عن تراجع أسعار السيارات في السوق المصري.

أسعار السيارات المستعلمة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار السيارات المستعلمة في مصر، وفقًا لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة، وجاءت الأنواع والأسعار كالآتي:

أسعار السيارات في مصر

- سيارة هيونداي إلنترا موديل 1993 مستعملة، عداد 200 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 160 ألف جنيه.

- سيارة فيات سينا سيدان موديل 2002 مستعملة، موتور 1400 سي سي، عداد 200 ألف كيلومتر، لون أزرق، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 125 ألف جنيه.

- سيارة بيجو 206 موديل 2002 مستعملة، موتور1600 سي سي، عداد 90 ألف كيلومتر، لون فضي، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 185 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع

- سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 مستعملة، عداد 121 ألف كيلومتر، لون أخضر، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 130 ألف جنيه.

- سيارة عربية أوبل موديل 1998 مستعملة، عداد 210 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، وتأتي هذه السيارة بسعر 180 ألف جنيه.