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دراما المتحدة

طارق الشناوي: العوضي نجح في حق عرب.. وعليه الخروج من البطل الشعبي

كتب:

أحمد شعراني
11:10 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
طارق الشناوي

طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن: «الفنان أحمد العوضي كان داخل تحدي، وأثبت إنه ممكن تراهن عليه، لكن يجب أن يكون لديه مساحة للحرية، وأن يتوقف عن تجسيد شخصية البطل الشعبي.. والمؤكد أنه نجح في مسلسل حق عرب، وعليه الخروج من حالة البطل الشعبي».

وأضاف الشناوي، خلال حواره ببرنامج «كل يوم» مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، على شاشة «ON»، أن أحمد العوضي يسعى للصدارة بين النجوم، وأن يكون اسمه في المقدمة، وهذا يضعه في تحد حقيقي.

وعلى جانب آخر، علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أغاني المهرجانات، قائلًا: «أنا لست ضد أغاني المهرجانات لكنني أعترض على الإسفاف».

وشدد على أن الفنان عادل إمام موهبة خرافية، وله حضور استثنائي، مؤكدًا أن صاحب الموهبة هيفرض نفسه، لو من «خرم إبرة».

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