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دراما المتحدة

مصطفى الكيلاني: أحمد العوضي خاض منطقة «الأكشن» بقوة.. وحق عرب حقق صدى كبيرا

كتب:

شروق مراد
10:48 م | الأحد 14 أبريل 2024
مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

يبحث الفنان أحمد العوضي عن قاتل والده، خلال أحداث مسلسل حق عرب، ليمر بالعديد من الصراعات التي تدفعه للانتقام، ويكتشف أن والده ما يزال على قيد الحياة، وأمه التي يعيش معها ليست الحقيقية، وتم تبديله مع طفلة بعد ولادته، خوفًا عليه من الموت.

مسلسل حق عرب يصنف ضمن أقوى المسلسلات التي عرضت خلال السباق الرمضاني المنقضي، وينافس بشكل كبير في فئة الدراما الشعبية، بعدما نجح في حصد ملايين المشاهدات، ليحقق صدى كبير سواء في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب حديث مصطفى الكيلاني الناقد الفني، لـ«الوطن».

أحمد العوضي خاض منطقة «الأكشن» بقوة 

خاض الفنان أحمد العوضي منطقة «الأكشن» بقوة، سواء في السينما أو الدراما، وهي الأدوار التي يحبها جمهوره، وينطبق ذلك على فيلمه الأخير الإسكندراني، الذي يجمع بين «الأكشن» والدراما الشعبية، وفقًا لـ«الكيلاني»: «أحمد العوضي عمل أكشن كويس جدًا في فيلم الإسكندراني».

فريق عمل مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، ومجموعة من الفنانين أبرزهم رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وليد فواز، والعمل الدرامي من إخراج إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي.

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بقلم شروق مراد