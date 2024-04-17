«الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الغد.. ماذا يحدث؟.. عاجل

بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء البلاد، تبدأ الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من غد الخميس، وذلك بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفقا لما بينته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس معتدل على أغلب الأنحاء

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها، أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، يكون دافئا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال الليل.

وتنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وليس هناك فرص لتكون شبورة مائية خلال الصباح الباكر.

درجات الحرارة الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.