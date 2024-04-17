الرياح الرملية تقترب من الإسكندرية.. «الأرصاد» تحذر سكان السواحل الشمالية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ما زال مستمرا على غرب البلاد، بفعل الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي اجتاحت السلوم وسيدي براني في مطروح، وتتحرك على طوال السواحل الشمالية ليصل تأثيرها إلى محافظة الإسكندرية.

رياح مثيرة تصل إلى الإسكندرية

وتوقعت «الأرصاد» في بيان منذ قليل، تأثر محافظة الإسكندرية، بـ الرمال المثارة نتيجة للرياح، التي أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 1500 متر، ومن المتوقع أن تنتقل هذه الرمال المثارة والأتربة المؤثرة على طول السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجوب توخي الحيطة والحذر لسكان هذه المناطق، وغيرها من المناطق المتأثرة بالرياح، خاصة عند الخروج من المنزل.