تراجع جديد في أسعار الفراج البيضاء اليوم.. اعرف البلدي بكام

أعلنت بورصة الدواجن، أسعار الفراخ البيضاء اليوم 85 جنيها في المزرعة، إذ بلغت نحو 110 جنيهات، محققة تراجع جديد بلغ 5 جنيهات للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 120 جنيها للمستهلك، وتأتي التراجعات المحدودة في أسعار الدواجن البيضاء، بسبب تراجع الأعلاف خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي تراجع الفراخ البيضاء بعد موسم عيد الفطر المبارك، بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بما كانت عليه حالة الرواج الكبير للدواجن خلال شهر رمضان.

أسعار الدواجن اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة والأسواق أي للمستهلك، وهي كالتالي وفق المعلن من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الكيلو الفراخ البيضاء في المزرعة ما بين 85 بينما 115 للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 110 في المزرعة و130 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البانيه اليوم سجل سعر البانيه 180 جنيه.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 115 جنيهًا

سعر كيلو صدور الدجاج

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 135 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البط البلدي: تراوح من 125 جنيهًا.