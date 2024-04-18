خالد أبوبكر: «المتحدة» حريصة على تقديم أعمال فنية تناسب جميع شرائح المجتمع

قال الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم»، إن الشركة المتحدة تحاول تقديم رسالة للجميع من خلال أعمالها الفنية على شاشاتها المختلفة، مشددًا على أن هناك محاولات لتقديم رسائل للطفل وفي كرة القدم وفي التاريخ، ورسائل أخرى اجتماعية وهو ما ظهر في التنوع الدرامي بالشركة المتحدة.

المتحدة تؤكد على وجود التنوع بين أعمالها

وأوضح خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم»، المٌذاع على شاشة «ON»، أن اختيار ما سيتم تقديمه للجمهور هو أمر صعب جدًا، مؤكدًا أن الشركة المتحدة تعمل على اختيار السيناريو الأفضل، والتنوع في الأعمال الدرامية.

شاشات المتحدة كانت سببًا في خروج العديد من الأبطال الجدد

وأشار أبو بكر، إلى أن شاشات المتحدة كانت سببًا في خروج العديد من الأبطال الجدد الذين جرى تقديمهم في شهر رمضان والأعمال المٌميزة في رمضان، موضحًا أن هذه مهمة جدًا لاستمرار تقديم أعمال فنية مميزة، مؤكدًا أن المتحدة في أعمالها الفنية حريصة على مزاج الشارع المصري وهي مهمة وليس رفاهية.