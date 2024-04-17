خالد أبوبكر: «المتحدة» أسهمت في الإبداع الدرامي خلال رمضان 2024

أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، أن الإبداع الدرامي والفني المصري في رمضان 2024 كان ضخما، وأكثر من رائع، مشيدًا بما قدمته الشركة «المتحدة»، مضيفًا أن الإبداع الدرامي جزء من ثروة مصر الأصيلة التي تتفرد بها.

أضاف «أبوبكر» خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، أن «المتحدة» أسهمت بجزء من هذه الثروة في إنتاجها الدرامي في رمضان 2024.

وشدد على أن الإبداع الدرامي والإنتاج المصري يشرف، ويظل موسم دراما رمضان الأغزر إنتاجاً في مصر والأكثر مشاهدة، مؤكدًا أن الإبداع في رمضان الماضي انتصر على النجومية والمادة، وبالتالي سلاح الإبداع يظل هو الأكبر والأقوى، ويؤكد أنه ثروة قومية مصرية ضخمة.

أوضح خالد أبوبكر، أن الدراما سلعة غالية، عند مصر مش عند غيرها، وأن الفن والإبداع المصري له تميز ليس عند آخرين.