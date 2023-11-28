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شركة ميناء القاهرة الجوي تعلن تنظيم تجربة طوارئ بصالة 4

كتب:

أيمن حمزة
06:01 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
شركة ميناء القاهرة الجوي تنظم تجربة طوارئ بمطار القاهرة الدولي

شركة ميناء القاهرة الجوي تنظم تجربة طوارئ بمطار القاهرة الدولي

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق تجربة طوارئ بصالة 4 مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالاستعداد التام لأي حالات طوارئ قد تحدث في المطارات، وقياس قدرة الأفراد في مواجهة أي حوادث.

وتضمّنت التجربة اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول، ما أدى إلى إطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي و البدء في عملية اخلاء الصالة من الموظفين والركاب وفصل الكهرباء عن الصالة والتعامل مع وجود بعض حالات الإغماء.

وعلى الفور وصلت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وبدء التعامل كلا فيما يخصه. ومن خلال التعاون بين جميع الجهات المختصة تم السيطرة على الحريق بوحدات التكييف بنجاح والتأكد بعمل اللازم مع حالات الإصابة وشفط الدخان الموجود بالصالة ثم عودة الحياه إلى طبيعتها.

تنفيذ التجربة من خلال إدارة الطوارئ والأزمات

وتم تنفيذ التجربة من خلال إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالتعاون مع قطاع الأمن، القطاع الهندسي، قطاع السلامة والصحة المهنية ، قطاع العلاقات العامة والمراسم و شرطة ميناء القاهرة الجوي والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحي والإسعاف وكل الجهات العاملة بالمطار.

تأتي هذه التجربة في ضوء الالتزام بتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو»؛ للتأكد من الارتقاء بالمستوى التدريبي في مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة وزيادة القدرة على مواجهة تلك الحالات بكفاءة إضافة إلى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كل الأجهزة العاملة في المطار.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.