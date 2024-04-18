 رشة من خليط سحري تخلصك من رواسب الغسالة في دقائق.. هترجع جديدة

تعاني العديد من ربات البيوت، من تراكم الرواسب داخل الغسالة، وهو الأمر الذي لا يؤدي فقط إلى جعل الغسالة غير نظيفة، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في انبعاث رائحة كريهة من الجهاز، وهو ما جعل الخبراء يبحثون عن حلول للتخلص من تلك الرواسب المضرة.

يمكن أن تتراكم الرواسب داخل الغسالة، جنبًا إلى جنب مع بقايا منتجات التنظيف، لتتسبب في نمو العفن الذي يتكون داخل البيئات الرطبة المظلمة مثل الغسالات، لذا إن لم تنظفي الغسالة بانتظام، فقد يتراكم العفن ويسبب رائحة كريهة، بحسب موقع «Express».

خليط سحري للتخلص من رواسب الغسالة في دقائق

ويمكن أن تتسبب الترسبات في حدوث انسدادات في جميع أنحاء غسالتك، وقد تتراكم كمية كبيرة من رغوة الصابون نتيجة لاستخدام كميات زائدة من منظفات الغسيل لمكافحة آثار الماء، والتي تؤدي إلى ظهور رائحة كريهة للجهاز.

ولوضع حد لهذه المشكلة، نقل التقرير حلا سحريا تحت عنوان «أفضل طريقة لإزالة العفن والرواسب من الغسالات».

أوصى التقرير بخلط أجزاء متساوية من الخل الأبيض والماء في زجاجة رذاذ، ثم رش هذا المحلول داخل الغسالة، مع التركيز على المناطق التي يتراكم فيها العفن والرواسب الجيرية، مثل درج المنظفات وختم الباب المطاطي.

خطوات استخدام الخليط للتخلص من رواسب الغسالة وتنظيفها

تستعرض «الوطن»، خطوات استخدام هذا الخليط لأفضل النتائج في دقائق في السطور التالية:

1- ضعي خليط الماء والخل المتساوي في أماكن الترسبات

2- اتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة لتفكيكها.

3- افركي هذه المناطق باستخدام فرشاة أسنان قديمة أو إسفنجة مغموسة في محلول الخل.

4- بعد فرك خفيف، امسحي الجزء الداخلي بالكامل من الغسالة بقطعة قماش نظيفة ورطبة لإزالة أي بقايا