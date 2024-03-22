«يكون في علمك».. حب تاجر أمريكي لزوجته وراء اختراع الغسالة المنزلية

«حب التاجر الأمريكي بلاكستون لزوجته تسبب في اختراع أول غسالة منزلية في التاريخ.. ما هانش عليه تعبها»، استهل تقرير عبر «بودكاست الوطن» ببرنامج «يكون في علمك»، والأداء الصوتي لإنجي الطوخي، بهذه الكلمات حكاية تصنيع أول غسالة عالمياً، عام 1874 وتميزت بسهولة الاستعمال من ربَّات البيوت.

تقدير الرجال للنساء تاريخي «والغسالات تشهد»

وتابع التقرير: «الستات دائمة الشكوى من عدم التقدير أو الشعور بتعبها في أداء المهام المنزلية من أزواجهن، ولكن قد يبدو هذا الكلام حقيقيا من الناحية الاجتماعية، لكن تاريخياً وعلمياً غير دقيق لأن الرجل كان السبب الأول والأخير في راحة النساء من شقائهن بسبب الغسيل على اليد، وكان ذلك في القرن الـ19».

تاجر أمريكي أراح نساء العالم من الغسيل

«شكوى زوجة التاجر الأمريكي بلاكستون من عناء الغسيل على اليد الذي يتعبها دفعه لأن يهديها في عيد ميلادها هدية غير تقليدية ليخترع لها خصيصاً غسالة منزلية تريحها من عناء الغسيل ما تسبب في راحة جميع نساء العالم».