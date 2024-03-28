مرفق الكهرباء ينصح بعدم تشغيل الغسالة على درجة حرارة أكثر من 40%

يواصل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نشر حملات التوعية للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، موجهًا بنصائحه فيما يخص التعامل مع الأدوات والأجهزة بالمنازل.

نصائح لإستخدام غسالة الملابس

ونصح الجهاز، بتشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة عند تشغيلها بملابس أقل، لافتًا إلى ضبط درجة حرارة الغسالة على 40 درجة للتوفير في الاستهلاك.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير نصائح الجهاز لاستخدام غسالة الملابس لترشيد الاستهلاك، وجاءت كالتالي:

- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها.

- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقاً لنوع الملابس.

- برمجة الغسالة على دورات الغسيل السريعة.

- المحافظة على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف «الفلتر».

- شراء الغسالة ذات الكفاءة العالية طبقا لبطاقة كفاءة الطاقة.

نصائح تقلل من استهلاك المكواة للكهرباء

كما يقدم الجهاز نصائح تقلل من استهلاك المكواة للكهرباء، نرصدها في النقاط التالية:

- تجميع الملابس المراد وكيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا لترشيد الاستهلاك.

- نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج إلى حرارة عالية.

- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.