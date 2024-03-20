كيف تطيل عمر الغسالة الأوتوماتيك؟.. عادة شائعة تؤدي إلى تلفها

تعتبر الغسالة الأوتوماتيك من أكثر الأجهزة الكهربائية الضرورية في أي منزل، وخاصةً لربات البيوت إذا كان لديها أطفال أو عائلة كبيرة لأنها توفر الجهد والوقت، وحدوث أي مشكلة أو عطل بها يؤرق حياتها، لأنها في بعض الأحيان تحتاج إلى استخدامها بشكل مستمر، وإليك طرق لإطالة عمر الغسالة الأوتوماتيك بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لـ وزارة الكهرباء.

حيل لإطالة عمر الغسالة الأتوماتيك

- التزمي بكمية الملابس المحددة وعدم وضع أي ملابس زيادة عن استيعاب حجم الغسالة لأن ذلك يقلل من عمرها.

- بعد انتهاء دورة الغسيل يجب فصل الكهرباء، وقطع الماء المغذي، لتتجنبي تراكم الروائح الكريهة داخلها، لأن هذه العادة شائعة وتتسبب في تلفها.

- اغلقي باب الغسالة بعد انتهاء دورة الغسيل، وتجفيف الإطار المطاطي الموجود عند الباب بعد كل استعمال، ووضع «بودرة تلك» شهريًا حتى لا يتشقق من الماء.

- احرصي على وضع الغسالة الأتوماتيك في مكان بعيد عن الماء حتى لا تصدأ، غطيها بالغطاء المشمع، بالإضافة لتنظيف زراير التشغيل ومسحها بقطعة قماش مبللة مع غسل الصحون السائل.

اختيار دورة الغسيل المناسبة

- متابعة خراطيم المياة على الأقل مرة شهريًا والتأكد من عدم وجود أي تلف بها، ويجب تنظيف الفلاتر الصغيرة الموجودة داخلها، وفلتر الحنفية المزود بالماء.

- يجب اختيار دورة الغسيل المناسبة مع كل أقمشة محددة من الملابس، وغسل الملابس الثقيلة والشتوية بمفردها بالإضافة لوضع البرنامج عليها، والملابس البيضاء أو السوداء بمفردهم كل على حده، واستخدام المسحوق الغسالة المخصص، والكمية المناسبة منه لتتمكني من إطالة عمرها.

- من المهم ترك فترة زمنية كبيره بين كل غسلة والأخري، وقراءة الدليل والتعليمات لتطبيقها، وفي حالة عطلها أو عدم التمكن من التعامل معها يحب استشارة مسؤولي السلامة الخاصة بها.