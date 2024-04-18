تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم الخميس 18-4-2024.. «اعرف الضاني بكام»

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 18-4-2024 تراجعًا عقب انتهاء أيام عيد الفطر، تزامنًا مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات والمنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.

وتراجعت أسعار اللحوم اليوم الخميس بنسبة 1.92%، اليوم، وفق ما أعلنته بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 18-4-2024 في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 377 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 و500 جنيه.

- سجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا.

- سجل سعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وسجلت أسعار اللحوم المستوردة سعرًا يتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.