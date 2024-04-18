«الصحة» للمواطنين: احذروا نزلات البرد في موجة التقلبات الجوية

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من نزلات البرد والإنفلونزا، خاصة خلال هذه الفترة التي تُشهد نشاطًا مكثفًا للفيروسات التنفسية، وذلك مع ازدياد حدة التقلبات الجوية.

استعدادات قصوى في جميع المستشفيات

وأعلنت وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى في جميع مستشفيات الجمهورية، وذلك لمواجهة أي زيادة محتملة في أعداد المرضى خلال هذه الفترة، وفق ما ذكرته مصادر لـ«الوطن».

وجرى التأكّيد على توفير جميع أكياس الدم ومشتقاته بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى زيادة أطقم الفرق الطبية في أقسام الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمواطنين على مدار الساعة.

تحذير هام من حقن البرد

وحذرت وزارة الصحة من حقن البرد أو «مجموعة البرد» خلال هذه الفترة، خاصة للأطفال وكبار السن، وذلك لعدم مناسبتها لجميع الفئات، وقدرتها على إلحاق مضاعفات صحية خطيرة بجسم الإنسان.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين، بضرورة توخي الحذر خلال فترة نشاط الرياح الكبيرة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خاصة للكبار، وعليهم ارتداء الكمامات والبعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا وارتداء الكمامات خلال التعامل معهم لمنع الإصابة.