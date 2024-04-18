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دراما المتحدة

مصادر بـ«الإسكان»: 25 ألف مواطن يتقدمون لحجز أراضي مسكن بالمدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
09:29 ص | الخميس 18 أبريل 2024
الإسكان تواصل جهودها للإنتهاء من ترفيق الأراضي السكنية بالمدن الجديدة

الإسكان تواصل جهودها للإنتهاء من ترفيق الأراضي السكنية بالمدن الجديدة

قالت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الإقبال على حجز أراضي برنامج مسكن للطرح الدائم في المدن الجديدة مستمر، مؤكدة لـ«الوطن»، أنّ عدد المتقدمين لحجز الأراضي بجميع أنواعها تعدى نحو 25 ألف متقدمٍ، لحجز 1747 قطعة أرض سكنية بمحاور «الأكثر تميزًا، والمميز، والمتوسط» على أن يستمر حجز الأراضي حتى نهاية مايو المقبل.

طرح 1747 قطعة أرض سكنية

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن بدء الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد بنظام الطرح الدائم؛ للقضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي على أن يستمر الحجز لمدة شهرين.

طرح 56 قطعة أرض أكثر تميزا بالمدن الجديدة

كما أعلن أنّ الأراضي السكنية المتاحة للحجز الفوري يتمّ من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز https://reserve.newcities.gov.eg، لتوفير الأراضي للمواطنين بدون أية أسبقية على الإطلاق بحنيع مراحل التقديم.

ويضم الطرح الجديد 1747 قطعة أرض، عبارة عن 65 قطعة أرض أكثر تميزًا بمدن «6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان».

طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة

وطرحت نحو 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة في مدن «برج العرب الجديدة - ناصر الجديدة (غرب أسيوط) - ملوي الجديدة - الفشن الجديدة - أخميم الجديدة».

وطرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بمدن «السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة».

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.