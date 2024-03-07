نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتابع تنفيذ مشروعات المنصورة الجديدة

أجرى المهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة ميدانية لمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة، يرافقه المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز.

استهل مساعد نائب رئيس الهيئة، الزيارة بمشاهدة عرض لمشروعات مدينة المنصورة الجديدة، شمل مشروع سكن مصر وجنة والإسكان ذي الطابع المميز، ومشروعات المرافق، وكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر، ومحطة معالجة الصرف الصحي.

قام مسؤولو الإسكان بجولة تفقدية بمشروع سكن مصر المرحلة الثانية، ومنطقة الكورنيش، والممشى السياحي والفيلات بالمرحلة الأولى.

وفي ختام الجولة الميدانية، أثنى المهندس أحمد عمران، على الجهد المبذول بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وأكد ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بنفس الجودة في المواعيد المقررة.

فى سياق آخر، قال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه جرى تنظيم احتفالية لذوى الهمم بشاطئ «قادرون»، بالتنسيق بين الجهاز، ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور أسامة التابعي حفيلة، وجمعية الرياضيين لرعاية متحدي الإعاقة بدمياط الجديدة، بحضور طلاب المدارس الفكرية والصم والبكم.