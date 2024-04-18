رياح مصر وأمطار الخليج وفيضانات اليمن.. ماذا يحدث في الطقس؟

حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس على معظم الدول العربية، بداية من دول الخليج، مرورا باليمن ومصر؛ فبدأ الأمر بدولة الإمارات التي شهدت أمطارا غزيرة وجارفة في بعض مدنها، ثم عقبتها الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي غزت عدة مناطق في مصر اليوم، ليأتي خبر الفيضانات التي اجتاحت مناطق عديدة بدولة اليمن.

أمطار غزيرة في الإمارات وسلطنة عمان

تعرضت عدة مناطق في الإمارات وسلطنة عمان الثلاثاء لأمطار وصلت حد السيول وجرت في الشوارع كالأنهار، وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الساعات الماضية.

فيضانات اليمن

بعد أن ضرب المنخفض الجوي سلطنة عمان والإمارات بدأت يتجه نحو اليمن، لتشهد البلاد هناك وخاصة في وادي حضرموت، هطول أمطار غزيرة تدفقت إثرها السيول في الوديان والطرقات، وأظهرت مقاطع الفيديو تدفق السيول في عدد من شوارع وأحياء الوادي، وفقا لـ«العربية نت».

رياح مصر

اجتاحت الرياح المحملة بأطنان الرمال والأتربة عددا من المحافظات المصرية، فبدأ اتجاهها من غرب البلاد وتحديدا في السلوم وسيدي براني ومطروح، وتأخذ في الاتجاه بعدها إلى السواحل الشمالية الغربية، ومحافظة الإسكندرية، ذلك بالإضافة إلى موجة الحر الكبيرة التي ضربت البلاد منذ صباح اليوم الأربعاء لتصل درجات الحرارة إلى 36 درجة على بعض المناطق، وفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

سبب تقلبات الطقس في الدول العربية

يرجع الكثير من الخبراء، تلك التغيرات الحادة في الطقس وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، إلى الأنشطة البشرية التي تسبب ارتفاع متزايد في درجة الاحترار العالمي، والتي يترتب عليها حدوث موجات الحرّ الأكثر شدّة، وارتفاع مستويات سطح البحر التي تؤدي إلى حدوث الفيضانات.

ووفقًا لـ «بي بي سي» فإنه من المرجح أن تتفاقم الأمور خلال العقود المقبلة، ولكن اتخاذ إجراءات فورية قد تقلل من تأثيرات التغير المناخي السلبية بشكل كبير، كما يقول العلماء.