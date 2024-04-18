«الجيل»: زيارة العاهل البحريني إلى مصر تؤكد دورها في تعزيز أمن المنطقة

أكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، حسن هجرس، أهمية زيارة ملك البحرين إلى مصر، إذ تعد خطوة مهمة لدفع علاقات التعاون، والشراكة بين البلدين الشقيقين، خاصة أنها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة احتقان واضطرابات غير مسبوقة، تخلف العديد من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية لدول المنطقة.

تأكيد ددور مصر في تعزيز أمن المنطقة

وأوضح هجرس في تصريحات صحفية، أن زيارة العاهل البحريني إلى مصر تؤكد عمق وتاريخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتأتي تتويجا للتعاون المثمر في كل المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية، وتُعزز من جهود التنسيق والتعاون الأمني والعسكري المشترك وجهود مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالعاهل الأردني شهد التباحث حول الجهد العربي المشترك للتعامل مع الوضع غير القابل للاستمرار في غزة، والذي يشهد ظروف غاية في الدقة لما يتعرض له أهالي القطاع، من استخدام القوة المفرطة لترويعهم وعقابهم جماعيا، لإجبارهم على التهجير القسري، وهو ما رفضته مصر مرارا وتكرارا، وتسعى لتوحيد الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية، وإيقاف إطلاق النار في غزة، للحد من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر حجر أساس في أمن واستقرار المنطقة العربية ضد تحديات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية شديدة في توقيت بالغ الخطورة، إذ تتصاعد فيها الأزمات السودانية والسورية والليبية واليمنية، وتأتي في مقدمتهم القضية الفلسطينية وأزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي ينذر استمراره باتساع دائرة الصراع في المنطقة، واشتداد التوتر بين عدة قوى إقليمية، وهو ما حذر منها الرئيس السيسي مسبقا لأكثر من مرة، ليؤكد على بصيرة الرؤية المصرية في قراءة تطورات الأحداث بالمنطقة.