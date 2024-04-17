أسعار البنزين عالميا.. مصر ضمن 4 دول الأقل سعرا للتر

شهدت أسعار البنزين ارتفاعا ملحوظا، خاصة منذ بداية العام الحالي، مع زيادة الأزمات والتوترات الجيوسياسية في عدد من الدول، مدفوعة بالارتفاعات المتتالية والكبيرة في أسعار النفط العالمية، كما شهدت الفترة الأخيرة، إعلان أسعار الوقود في عدد من الدول بينها مصر، التي أعلنت أسعار البنزين الجديدة خلال الشهر الماضي، وهي الأسعار التي سيتم العمل بها خلال الأشهر المقبلة.

تحديد الدول لأسعار البنزين

تحدد الدول أسعار البنزين وفق آليات محددة، من أهمها أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت العالمي خلال الفترة الماضية إلى مستويات عالية جدا، بفعل التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

أسعار البنزين في دول العالم

قال موقع أسعار البترول العالمية «جلوبال بترول برايس»، المعني بعرض أسعار البنزين في دول العالم، إن مصر تحتل المركز الـ4 عالميًا من حيث أرخص أسعار البنزين في العالم، بين 168 دولة، فرغم اتجاه الدولة لاستيراد جزء من احتياجاتها، إلا أن أسعار البنزين جاءت أقل من عدد كبير من الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

وجاء سعر البنزين في مصر أقل من إيران، التي تعد من كبرى الدول إنتاجا للبترول، وليبيا وفنزويلا، حيث سجل متوسط سعر للبنزين عالميا إلى 1.33 (الدولار الأمريكي) للتر، لكنه توجد فروق ملحوظة ما بين الدول، حيث يسجل في مصر 0.278 دولار للتر الواحد.

تعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار، لكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة، ما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

وجاءت إيران كأقل دولة من حيث سعر بيع البنزين للمواطنين، وهو ما يأتي نتيجة إنتاجها الكبير من النفط والمواد البترولية، الذي يجعلها غنية بالمنتج المحلي لديها، وتصدير كميات كبيرة منه للخارج.

بينما جاءت هونج كونج كأعلى سعر البنزين عالميا ليأتي بسعر 3.184 دولار للتر الواحد، وسجل البنزين في الكويت سعر 0.341 دولار للتر الواحد، بالرغم من أن الكويت دولة غنيه بالنفط، إلا أن سعر البنزين لديها أعلى من مصر، وسجل سعر اللتر في قطر 0.577 دولار.