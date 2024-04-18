مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه العام المقبل بمشاركة 59 دولة

قال محمد الدهراوي، رئيس اتحاد الكاراتيه، إنّ مصر حصلت على استضافة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه 2025، على أن تبدأ يوم 19 من إبريل إلى يوم 21 من نفس الشهر، مشيرًا إلى أن هناك 59 دولة مشاركة، أبرزهم مصر وتركيا وأسبانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا.

استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه 2025

وأكد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ على أن مصر هي صاحبة المركز الأول عالميًا في الكاراتيه، وهي بطولة ممثلة لبطولات آخرى، «لأن أوائل التصنيف ستم تأهيلهم لمونديال بطولة العالم».

مصر أصبحت مركزًا عالميًا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى

وأشار إلى أن جرى الاتفاق مع الشركة المتحدة لرعاية بطولة الكاراتيه وكافة بطولات الدولة، لافتا إلى أن مصر ستنظم على أرضها 3 أحداث رياضية لعام 2025، سلسلة بطولات العالم للسباحة البارالمبية، وبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، إضافة إلى بطولة العالم للكراتيه، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركزًا عالميًا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.