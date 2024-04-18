فيلم «عالماشي» يحقق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر.. كم بلغت؟

تراجع ملحوظ شهدته إيرادات فيلم «عالماشي»، بطولة الفنان علي ربيع، خاصة بعد انتهاء أيام عيد الفطر مباشرة، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

ايرادات فيلم «عالماشي»

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراواي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فيلم «عالماشي» حقق أمس في شباك التذاكر 178 ألفًا و578 جنيهًا، محتلا المركز الثالث، بعد فيلمي «شقو» و«فاصل».

قصة وأبطال فيلم «عالماشي»

وتدور أحداث فيلم «عالماشي» حول شخص هادىء الطباع، ويحمل نفس الاسم، ويعيش مع والده وجده حياة روتينية بسيطة، ولكنه يواجه تحديا كبيرا، ويقلب حياته رأسًا على عقب، بعد إصابته بمرض نادر، يتوجب عليه المشي، وإذا توقف تتعرض حياته لخطر كبير.

فيلم «عالماشي» من بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وأية سماحة، وعبدالله مشرف، ومحمد رضوان، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.