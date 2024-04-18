سبب غريب يدفع وريثة عرش هولندا للهروب إلى إسبانيا.. ما علاقة المافيا؟

لم تتوقع أميرة هولندا أنّ حريتها ستصبح مقيدة بين يوم وليلة، وأنها ستتخلى عن حياة الترف مع العائلة الملكية، لتصبح وحيدة في دولة غريبة، وتضطر إلى الاعتماد نفسها وتعيش في خوف دائم يلازمها.

كاتارينا أماليا وريثة العرش الهولندي إلى هربت العاصمة الإسبانيا مدريد، متخلية عن حياتها الملكية مع والديها، بعد تلقيها تهديدات بالخطف من مافيا للمخدرات، تحت زعامة سجين يدعى رضوان تاغي، ويقود أخطر العمليات الإجرامية خلف القضبان، بحسب صحيفة De Telegraaf، وذلك لتصفية حسابات مع والدها.

وكانت الأميرة «أماليا» البالغة من العمر 20 عامًا، تخطط للعيش في سكن للطالبات إلا أن محاولتها باءت بالفشل بسبب خوفها من المافيا التي قد تتمكن من خطفها لعدم وجود حراسة مشددة على السكن، مقارنة بالقصر الملكي التي ظلت حبيسة فيه لوقت طويل، مما اضطرها إلى العيش في إسبانيا لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

أميرة هولندا تستخدم أسلوب التعليم عن بعد

واضطرت الأميرة الهاربة إلى استخدام أسلوب التعليم عن بعد لمواصلة دراستها في السياسة والقانون وعلم النفس والاقتصاد بجامعة أمستردام الهولندية، بحسب ما ذكرته والدتها خلال زيارتها الأخيرة للسويد لصحيفة « De Telegraaf»، مشيرة إلى أنّ الأجهزة الأمنية تتعامل بكل حزم مع التهديدات، لأنّ رضوان تاغي مجرم لا يسهل السيطرة عليه، إذ ينفذ أخطر العمليات من خلف القضبان، إضافة إلى تحكمه في واردات المواد المخدرة على مستوى أوروبا، واغتياله لصحفي هولندي وناشط في العدالة يدعى بيتر دي فريس رميًا بالرصاص في أحد شوارع أمستردام.

معلومات عن رضوان تاغي أخطر المجرمين في هولندا