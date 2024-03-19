«خطة سرية» لعودة كيت ميدلتون إلى العمل العام.. ماذا يحدث في القصر الملكي؟

أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، بأن المساعدين السابقين للأميرة كيت ميدلتون يعملون «على مدار الساعة» على خطة سرية للغاية لعودتها إلى العمل، وفقا لمصدر مطلع.

وتابعت الصحيفة، أن الموظفين الملكيين يستعدون من أجل استعادة الأميرة كيت ميدلتون، حياتها أمام أعين الجمهور مرة أخرى، بعد تعافيها الطويل بعد إجراء عملية جراحية في البطن.

سكرتير الأمير ويليام ضمن فريق عودن كيت ميدلتون

وكان مساعدين سابقين لأميرة ويلز الذين لديهم خبرة في العلاقات العامة، تمت استشارتهم بشأن عودة كيت، ووضع جدول زمني للأم لـ3 أطفال عندما تشعر بصحة جيدة وبصحة جيدة بما يكفي للعودة، وفقا لصحيفة «ميرور».

وكشفت «ذا صن» أن السكرتير الخاص الجديد لكيت، اللفتنانت كولونيل توم وايت، المنضم إلى فريق الشركة في يناير، هو أحد المكلفين بهذه الوظيفة، بجانب السكرتير الخاص الجديد للأمير ويليام، الدبلوماسي السابق إيان باتريك، هو أيضًا جزء من الفريق الكبير.

الفريق يعمل على خطة سرية على مدار الساعة

وقال مصدر إن الفريق يعمل على خطة سرية «على مدار الساعة» للتوصل إلى خطة عودة كيت إلى العمل، وأنهم جميعًا يعلمون أن العالم يراقب ما يحدث في القصر الملكي، بعد أسابيع من الشائعات والتعليقات الغريبة في كثير من الأحيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن أميرة ويلز تغيبت عن الواجبات الملكية منذ يوم عيد الميلاد ومن غير المتوقع أن تظهر في أي ارتباطات إلا بعد عطلة عيد الفصح في أبريل المقبل.