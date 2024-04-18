التخلص من الهاموش في المنزل.. «طرق اقتصادية وفعالة»

مع فرب حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تواجه كثير من ربات المنازل مشكلة انتشار الهاموش، وهو أمر مزعج للغاية إذ يقف على الفاكهة أو سلة القمامة ويسبب منظر عام سيئ، لذا تبحث السيدات عن أسرع وسيلة فعالة للتخلص منه دون الحاجة إلى استمرار رش المبيدات المختلفة، وفيما يلي، خلطات سهلة وبسيطة للتخلص من الهاموش وبمكونات طبيعية وغير مكلفة.

ليمون وصابون سائل للتخلص من الهاموش

ونصحت بعض السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام وصفات طبيعية للتخلص من الهاموش، وكان أبرزها إحضار برطمان فارغ ثم نملؤه حتى المنتصف بالصابون السائل مع ملعقة خل وعصير ليمونة وقشرها، ويمكن استبدال الليمون بالسكر، وإضافة كوب ماء، ثم ترك البرطمان على رخامة المطبخ وبعدها ستلاحظين سقوط الهاموش بداخل البرطمان.

خل التفاح رائحته تجذب الهاموش

يمكن أيضا استخدام خل التفاح ومعلقة عسل وبعض من قطرات الصابون السائل، وقلبي كل المكونات وضعيها في كوب وغلفيه بكيس بلاستيك مع مراعاة عمل فتحات به، ثم ضعيه في المطبخ، وبعد فترة قليلة ستلاحظين سقوط الهاموش من الفتحات داخل الكوب على السائل، لأن الهاموش ينجذب للروائح الجذابة.

وذكر موقع «healthline» المعني بشؤون الصحة العامة، أنّ أسباب وجود الهاموش في المنزل، تتمثل في ترك الأطعمة مكشوفة، إذ يتغذى على الفواكه والخضروات المكشوفة، ويتجمع فوقها أو على صندوق القمامة في المطبخ بسبب تراكم القمامة في المنزل لأكثر من يوم وعدم تغطية الصندوق جيدًا، أو حتى تناثر بقايا الطعام، فضلا عن عدم تغيير لوفة المواعين بشكل دوري، والتكاسل عن تنظيف المطبخ كل يوم.، وعدم التخلص من الخضراوات والفاكهة الفاسدة والتالف منها، وتكوين الأطباق في الحوض فترة طويلة.

الفلفل الحار لطرد الهاموش من المنزل

ويمكن التخلص من الهاموش، عن طريق خلط ملعقتين خل مع كوب من ماء وعصير ليمون وصابون سائل ذو رائحة نفاذة، رائحة الخل ستعمل على جذب الهاموش والصابون يتسبب في غرقه بالقاع، أو من خلال خلط الفلفل الحار مع الماء، ورشه في أركان المنزل، أو وضع العسل الأبيض والسكر لالتصاق الهاموش عليه، والتخلص منه بعد ذلك، مع الحرص على إشعال البخور باستمرار إذ يهرب الهاموش من الرائحة النفاذة.