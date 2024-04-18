وزير التعليم: استقبلنا 12 ألف طلب تحويل من طلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة شكلت هذا العام، لجنة لفحص تحويلات طلاب الثانوية العامة داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التحويل أكثر من 12 ألف طلب، وجرى قبول عدد من التحويلات التي لها مبررات مقبولة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعًه مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024، بإحكام السيطرة على لجان السير، فضلًا عن موافاة الإدارة العامة للامتحانات بأسماء اللجان التي تحتاج إلى زيادة تأمين، إضافة إلى تأمين استراحات المعلمين.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي ونائب رئيس عام الامتحانات لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، والدكتورة أحلام الباز أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات، وعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف العام على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة.