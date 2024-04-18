تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 18-4-2024 في محلات الصاغة، حيث أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع الأسعار خلال فجر اليوم بقيمة 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون»، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3245 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في الصاغة

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3708 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2781 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 25 ألفًا و960 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي تذبذبا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2364 دولارا، وارتفع الذهب عقب زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضة.