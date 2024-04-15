البورصة تغلق على مكاسب سوقية 66 مليار جنيه.. ومؤشرها الرئيسي يقترب من 30 ألف نقطة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاعات جماعية، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 9.9% ليغلق عند مستوى 29616.47 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 66 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.4% عند مستوى 6696.15 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين

من بين أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات، بنسبة 2.9% عند مستوى 9584.51 نقطة.

66 مليارات جنيه مكاسب رأس المال السوقي

بلغت قيم التداول في البورصة نحو 4.7 مليار جنيه، عبر التداول على 874.7 مليار سهم، وتنفيذ 143 ألفا و630 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة 66 مليار جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم، نحو 1.994 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 19% منذ بداية العام

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 19% منذ بداية العام الجديد 2024.