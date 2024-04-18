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دراما المتحدة

«التعليم» توجّه بحصر أسماء طلاب المنازل الراسبين في الثانوية العامة 2023

كتب:

أميرة فكري
11:03 ص | الخميس 18 أبريل 2024
اجتماع وزير التربية والتعليم

اجتماع وزير التربية والتعليم

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، بالتأكد من أنّ جميع المدارس أتمّت تسليم استمارات التقدم لجميع طلابها بالثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

كما وجّه وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه مع رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية، بتحديد طلاب المنازل الراسبين من العام الماضي وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام هواتفهم والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم.

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