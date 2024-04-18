وزير التعليم: إعادة تدريب رؤساء لجان الثانوية العامة على إجراءات الامتحانات

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة عقد برنامج تدريبي لرؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان.

التدريب على كيفية التعامل مع الأسئلة المقالية

وأضاف وزير التعليم، خلال اجتماعه مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية، لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات، أنَّ الهدف من التدريب كيفية التعامل مع الأسئلة المقالية والبابل شيت.