منة عدلي القيعي: «حققت حلم حياتي بكتابة أغنية لعمرو دياب»

قالت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، إن حلم حياتها تحقق عند كتابة إعلان شارك فيه الفنان عمرو دياب، مشددة على أنها في تحدٍ كبير منذ أن التقاط صورة قديمة للفنان عمرو دياب في إحدى الحفلات، موضحة أنها مازالت محتفظة بهذه الصورة ودافع لها وكتبت عليها «سيتحقق يوما ما».

لم أكن قادرة على مذاكرة طريقة غناء عمرو دياب

وأوضحت «القيعي»، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المٌذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنها منذ هذا اليوم وهي تحاول الوصول إلى الفنان عمرو دياب، وكتابة أغانٍ له، من خلال عدد من الزملاء والأصدقاء في الفن، موضحة أنها عند الكتابة لعمرو دياب لم تكن قادرة على مذاكرة لغة أو طريقة غناءه.

منة عدلي القيعي: حلم حياتي تحقق بكتابة أغاني عمرو دياب

وأوضحت أن حلمها تحقق بكتابة إعلان لعمرو دياب، مضيفة أن الملحن عزيز الشافعي له دور كبير في الكتابة وفي حياتها ونجاحها، منوهة بأنها تحدثت معه في بداية العام، وتحدث عن الحلم الكبير للكتابة لعمرو دياب ووعدها بذلك.

وأشارت إلى أن كلمات الإعلان كان موجود من قبل تنفيذ الإعلان، وتم تلحينه من قبل الملحن عزيز الشافعي، مشددة على أن الفنان عمرو دياب طالب بتغيير عدد من كلمات الإعلان وأيضا التلحين.