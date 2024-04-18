وظائف سائقين للمؤهلات العليا.. اعرف المميزات والمهام المطلوبة

تبحث إحدى شركات القطاع الخاص، عن سائقين لسيارات «جولف»، لنقل ضيوفها بأمان مع توفير خدمة عملاء ممتازة داخل أحد أكبر المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، وفقا لما كشفه موقع توظيف مصر «فرصنا».

متطلبات وظيفة سائقي السيارات الجولف

- مستوى الخبرة: من سنة حتى ‎5 سنوات خبرة.

- توفر رخصة قيادة خاصة.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- أساسيات السن المطلوب: من 20 إلى 35 سنة.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

يحصل المقبول في هذه الوظيفة على راتب أساسي قابل للتفاوض، بالإضافة إلى بدل تغذية، وتوفير سكن تابع للشركة، وتوفير بدل مواصلات.

مهام الوظيفة

يكون المعين بتلك الوظيفة مسؤولًا عن قيادة السيارة داخل القرية ونقل العملاء إلى الموقع المطلوب، وخلال وقت التوقف يتوجب عليه تأدية الواجبات الاتية:

- القراءة اليومية للسجل والتقاط صحيفة الأحداث وخطوط السير اليومية.

- الفحص الكامل للسيارة وتسجيل الضرر (إن وجد) في ورقة السجل وإبلاغ المشرف.

- فحص سوائل وإطارات المركبات.

- تنظيف السيارة من الداخل والخارج.

- اصطحاب العملاء من المواقف المخصصة.

- القدرة على التفاعل مع الضيوف باحترافية عالية.

- الترحيب والتواصل البصري مع جميع الضيوف الذين يستقلون السيارة.

- الاتصال المهذب على أجهزة الهاتف المحمولة مع المشرفين والسائقين الآخرين.

- العمل كحلقة وصل بين الضيوف والإدارة.

- يبدي اهتمامًا صادقًا بتقديم أعلى مستوى من خدمة العملاء عالية الجودة للعملاء في جميع الأوقات.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــا ثم اختيار «تقدم للوظيفة».