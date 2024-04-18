أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لـ«مياه الشرقية» بالمراكز والمدن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تقديم خدماتها المتنوعة من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الخميس 18 من شهر أبريل الجاري 2024 حتى 26 من نفس الشهر من الساعة 8 صباحا وحتي الثانيه عصرا.

أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقرى والمراكز والمدن الواقعة بنطاق عملها كالتالي

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع ديرب نجم بقريه شوبك أكراش من الاثنين إلى الخميس .

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بمركز أبو حماد بقرية العباسة من الاثنين إلى الخميس.

** مواعيد تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة في مركز الحسينية بقريه سماكين الغرب من الاثنين إلى الخميس .

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة

وأكدت الشركة ـن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأشارت الشركة إلى الخدمات التي تقدمها السيارات المتنقلة لخدمة العملاء للمواطنين مثل «التعاقد على إدخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوى».