باحث سياسي: مسلسل «الحشاشين» كشف الأفكار المضللة للجماعات المتطرفة

أشاد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، بالأعمال الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودورها في رفع الوعي، قائلا إن مسلسل الحشاشين حقق نجاحا كبيرا، وزاد شغف الشعب المصري بالأعمال التاريخية، متوقعا إنتاج «المتحدة» لمزيد من الأعمال التاريخية خلال المواسم المقبلة، جراء النقاشات التي درات على السوشيال ميديا حول المسلسل.

مسلسل «الحشاشين» أثبت وعي الشعب المصري

وأضاف فرغلي خلال حواره عبر فضائية «dmc»، أن مسلسل الحشاشين أثبت وعي الشعب المصري واهتمامه بمثل هذه الأعمال، مشيرا إلى أن هذا المسلسل كشف امتلاك مصر لقدرات عالية من الممثلين، فضلا عن المخرجين العظماء والإنتاج الضخم، والإمكانيات الخاصة بجودة الصورة وتوظيفها، وهذا على المستوى العالمي وليس إقليمي.

«الحشاشين» كشف أفكار الجماعات المتطرفة

وأشار إلى أن مسلسل «الحشاشين» كشف الأفكار المضللة للجماعات المتطرفة على مدار التاريخ، إذ دار حول تنظيم وبناء معين، فهناك تنظيم خارج عن القانون والدولة له فكر، ويمارس أبشع أنواع التزييف للوعي والاغتيالات ومواجهة استقرار الدولة، ويستقطب اتباعه بتأثير خارج عن المألوف بوسائل مزيفة.