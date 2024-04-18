أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2024.. اعرف جدول المناطق بالتفصيل

رغم تحديد أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2024، وتطبيقها فعليا في يناير الماضي، على جميع خطوط المترو، وهي الخط الأول «حلوان - المرج الجديدة»، والثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، والثالث للمترو «عدلي منصور - روض الفرج»، ما يزال البعض يتحير في حساب ثمن التذكرة عند تغيير محطته المعتادة والتنقل عبر الخطوط الثلاثة، لذا نوضح طريقة حساب القيمة على حسب عدد المحطات.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2024

نستعرض أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2024، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل، وهي كالآتي:

- أسعار تذاكر منطقة واحدة 9 محطات: 6 جنيهات.

- أسعار تذاكر منطقتين 16 محطة: 8 جنيهات.

- أسعار تذاكر ثلاث مناطق 23 محطة: 12 جنيها.

- أسعار تذاكر أربع مناطق أكثر من 23 محطة: 15 جنيها.

- أسعار تذاكر أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم: 50 قرشا.

مواعيد المترو للخطين الأول والثاني

- تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات المترو الانتهائية من الساعة 5:15 صباحا.

- قيام آخر قطار للخط الأول:

• من محطة حلوان الساعة 11:15 مساءً.

• من محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 مساءً

- قيام آخر قطار للخط الثاني:

• من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:40 مساءً.

• من محطة المنيب الساعة 11:40 مساءً.

- مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 صباحا.

- مقابلة القطارات بين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 مساءً.

- مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد المترو للخط الثالث

- قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- قيام أول قطار من روض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 22:32 مساءً.

- قيام آخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً.

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءً.

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 مساءً.