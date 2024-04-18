«الصحفيين»: فتح باب تلقي أوراق المتقدمين لجدول المشتغلين حتى أول مايو

أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب تلقي أوراق المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين لمن استكملوا المدة القانونية من السبت 20 أبريل الجاري حتى الأربعاء 1 مايو المقبل.

فتح باب تلقي أوراق المتقدمين لجدول المشتغلين حتى الأول من مايو

وأوضحت لجنة القيد، في بيان لها، أنّه تقرر فتح باب تلقي أوراق المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين لمن استكملوا المدة القانونية من يوم السبت 20 أبريل الجاري حتى الأربعاء 1 مايو المقبل.

وفي سياقٍ متصل، كانت لجنة القيد أعلنت أنّه على الزملاء الذين تم نقلهم إلى جدول المشتغلين سداد رسوم النقل، في موعد غايته أسبوع ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري.