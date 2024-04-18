رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الصحفيين»: فتح باب تلقي أوراق المتقدمين لجدول المشتغلين حتى أول مايو

كتب:

سهيلة هاني
12:38 م | الخميس 18 أبريل 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب تلقي أوراق المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين لمن استكملوا المدة القانونية من السبت 20 أبريل الجاري حتى الأربعاء 1 مايو المقبل.

فتح باب تلقي أوراق المتقدمين لجدول المشتغلين حتى الأول من مايو

وأوضحت لجنة القيد، في بيان لها، أنّه تقرر فتح باب تلقي أوراق المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين لمن استكملوا المدة القانونية من يوم السبت 20 أبريل الجاري حتى الأربعاء 1 مايو المقبل.

وفي سياقٍ متصل، كانت لجنة القيد أعلنت أنّه على الزملاء الذين تم نقلهم إلى جدول المشتغلين سداد رسوم النقل، في موعد غايته أسبوع ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين في غزة منذ بداية الحرب

اتحاد الصحفيين في أوروبا: وثيقة «نيويورك تايمز» تواطؤ مع إجرام إسرائيل

رئيس تحرير «الجمهورية»: لا يمكن الاستغناء عن الأجيال الجديدة من الصحفيين

محمد فايز فرحات يكشف دور مؤسسة «الأهرام» في تدريب الصحفيين

تيم داوسون: الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحفيين لمنع وصول الحقائق عن غزة

«الخارجية الأمريكية» تدين استهداف الصحفيين في قطاع غزة
بقلم سهيلة هاني