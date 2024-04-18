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دراما المتحدة

وكيل الأزهر يشدد على توفير البيئة المناسبة للطلاب خلال الامتحانات

كتب:

محمد أيمن سالم
01:43 م | الخميس 18 أبريل 2024
قيادات الأزهر تجتمع برؤساء المناطق

قيادات الأزهر تجتمع برؤساء المناطق

اجتمع الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وأيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء المناطق؛ للوقوف على استعدادات الامتحانات النهائية لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

رسالة الأزهر

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر لا يدير عملية تعليمية فحسب؛ بل يحمل رسالة الإسلام، فالكل مسؤول عن تأدية هذه الرسالة، ونحن نحتاج إلى تخريج جيل يحمل هذه الرسالة ويؤديها كما يجب أن تكون، فمستقبل الدعوة يوجب علينا أن يقوم كل واحد منا بدوره على الوجه الأكمل.

وأشاد الضويني بالجهود المبذولة من رؤساء المنطقة في الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، مطالبا ببذل المزيد من الجهد خلال الفصل الدراسي الثاني، لانتهاء العام على أفضل وجه.

ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد 

وأكد أيمن عبدالغني أنه لابد من تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الامتحانات والالتزام بها، مشيرا إلى ضرورة الوقوف على التجهيزات النهائية للامتحانات، وضرورة المتابعة للامتحانات طوال فترة انعقادها، لضبطها وخروجها بشكل يخدم مصلحة طلابنا، ويوفر لهم البيئة المناسبة للتفوق والاجتهاد.

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