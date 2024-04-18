رابط استيفاء الأوراق لوظيفة فني رابع بـ«مياه الدقهلية».. استعد للمقابلة الشخصية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بمحافظة الدقهلية نتيجة استيفاء الأوراق ومواعيد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للإعلان رقم 2 لسنة 2024 فني رابع أعمال صحية- ميكانيكا - كهرباء.

رابط نتيجة فني رابع بالدقهلية

وأضافت الشركة أنها حددت رابطا إلكترونيا من أجل معرفة النتيجة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم، والضغط علي استعلام من هنا.

نتيجة فني رابع بالدقهلية

وأكدت مياه الدقهلية أن النتيجة والمواعيد لمركزي المنصورة والسنبلاوين فقط، علي أن تعلن بقية مراكز الإعلان عند الانتهاء منها تباعا سواء محلة دمنة - أجا - تمى الأمديد - دكرنس - شربين، «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء».

وكانت مياه الدقهلية حددت شروط التقديم في وظيفة فني رابع كالآتي:

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة .

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- اجتياز اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشرك

- التزام المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، بعد أن قام بالتقديم علي الموقع الخاص بالشركة مسبقا في شهر 8 الماضي.