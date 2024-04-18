سبب عودة الأمير ويليام لمهامه بعد توقفه عقب إصابة زوجته بالسرطان.. ماذا حدث؟

كشفت مجلة «بيبول» الأمريكية السبب وراء عودة الأمير ويليام، أمير ويلز، اليوم للقيام بمهامه الرسمية مرة أخرى، بعد توقف تام منذ إعلان زوجته كيت ميدلتون تشخيص إصابتها بالسرطان.

الأمير كان يهتم برعاية أطفاله

وأوضحت الصحيفة أنَّ الأمير ويليام كان يهتم برعاية أطفاله -الأمير جورج 10 أعوام، والأميرة شارلوت، 8 أعوام، والأمير لويس 5 أعوام- في أثناء إجازتهم المدرسية فضلا عن ورعاية الأميرة كيت، في أثناء خضوعها للجراحة.

وكشفت مصادر لمجلة «بيبول» أنَ ويليام سيعود إلى الواجبات الملكية العامة بعد عودة الأطفال إلى المدرسة في 17 أبريل، بطريقة متوازنة ومدروسة، تخفف من احتياجات كيت وعائلته وبالفعل في 18 أبريل، كان أول أيام عودته لمهامه الرسمية.

أول مهمة رسمية للأمير ويليام

وبدأ الأمير ويليا مهامه الرسمية بتسليط الضوء على عمل المنظمات المجتمعية والبيئية في جنوب غرب لندن، وفقا لمكتبه في قصر كنسينجتون، إذ يبدأ يومه في «سانبيري أون تيمز» لمتابعة توزيعات خيرية تسمى «فائض العشاء»، وتوصيل وفرز وإعادة تعبئة المواد الغذائية غير المستخدمة للمحتاجين.

كما سيزور مركز الشباب في غرب لندن الذي يتلقى بانتظام فائض الغذاء ويوزعه على المحتاجين، بما يؤكد رغبته في بناء عالم خال من النفايات.

أول مهمة رسمية منذ 22 مارس

وتمثل هذه الأحداث، أول مهمة رسمية للأمير ويليام منذ رسالة الفيديو الصادمة التي أرسلتها الأميرة كيت في 22 مارس، والتي كشفت فيها عن خضوعها لعلاج السرطان.

دعم أسري قوي

وتابعت مجلة «بيبول» أنَّ الزوجين يتعاملان مع الوضع، فإنّهما يتلقيان مساعدة قيمة من عائلتها أيضًا.

كان والدا الأميرة كيت، كارول ومايكل ميدلتون، يساعدان الأطفال في الدراسة، إذ قال أحد المطلعين على القصر لمجلة PEOPLE سابقًا، إن والديها عامل دائم في تربية أحفادهما.