«السياحة»: متاحف مصر تحتفل بـ«يوم التراث العالمي» بمعارض أثرية وتراثية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن ّالمتاحف المصرية احتفلت اليوم بـ«يوم التراث العالمي»، الذي يحل يوم 18 أبريل من كل عام، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به، موضحة أنّ عددا من المتاحف المصرية نظم معارض أثرية وتراثية مؤقتة، فضلا عن بعض الفعاليات الفنية والورش التعليمية عن التراث المصري على مر العصور التاريخية المختلفة.

الدور المجتمعي والتثقيفي للمتاحف

ومن جهته، قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إنّ سياسة قطاع المتاحف تشمل تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل والأنشطة المختلفة، لتسليط الضوء على الأعياد والمناسبات الشعبية والتراثية والثقافية المحلية والدولية، تفعيلا للدور المجتمعي والتثقيفي للمتاحف كونها مؤسسات ثقافية وتعليمية وليست مجرد أماكن لعرض القطع الأثرية فقط، إضافة إلى رفع الوعي الأثري والسياحي لدى المجتمع بجميع أطيافه وفئاته.

يذكر أنّ الجمعية العامة لليونسكو وافقت على إقامة «يوم التراث العالمي» عام 1983، لتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.