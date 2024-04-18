«المصري للفكر والدراسات»: 30 مليون مواطن يستفيدون من خدمات «التحالف الوطني»

نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاسترايتجية، تقريرا حول جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتأثيرها على المجتمع المصري، إذ أوضح أن التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

ووفقا لتقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يضم في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، ويمتاز التحالف بملكيته لقاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأشارالتقرير إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مجالات متعددة، إذ يقدم الدعم للأكثر احتياجات في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا.

دعم صحي واقتصادي من التحالف

فضلا عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في القطاع الصحي، إذ يقدم العديد من الخدمات الطبية المختلفة ذات جودة عاية للأهالي، وذلك من خلال وصول القوافل الطبية والعيادات المتنقلة إلى المناطق التي يتواجد بها الأهالي التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، وذلك من خلال مؤسسات التحالف المختلفة.

وأوضح التقرير أن للتحالف دور مهم في توفير خدمات التمكين الاقتصادي، حيث يعمل على خلق العديد من فرص العمل غير التقليدية للمرأة وذوي الهمم،7 ضمن خطة الحماية الاجتماعية، وتتنوع مساعدات التحالف الوطني في القطاع الاقتصادي بين تقديم الدعم النقدي وتوفير فرص العمل، كما لفت التقرير إلى عمل التحالف الوطني على توفير رعايات صحية والاهتمام بالجانب التوعوي للمواطن وغيره.