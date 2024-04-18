حصول 3 مراكز في المنيا على شهادة خطط وسلامة مأمونية المياه

تسلم المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا شهادات خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد مياه معصرة حجاج والفرجانى بمركز بني مزار والرحمانية بمركز ديرمواس وسلطانة بالمنيا، وذلك بحضور الدكتور علاء محمد فريد والدكتور علاء أحمد سالم بالإدارة العامة للسلامة والمأمونية بالشركة القابضة ورئيس قطاع المعامل وفريق السلامة والمأمونية بشركة المنيا والفرق التنفيذية بالأفرع.

متابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد

وأوضح رئيس مياه المنيا أنّ الشركة تولي أهمية كبرى لخطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي، باعتبارها ضمن الاستراتيجية الخاصة بقطاع مياه الشرب والمشاريع والاستثمارات التي تنفقها الدولة المصرية للحفاظ على الصحة العامة، وتنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية التطبيق المتكامل لخطط السلامة والمأمونية لجميع محطات مياه الشرب، والتي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، وكذا الإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الامداد من المصدر حتى المستهلك وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

مياه المنيا تحصل على 19 شهاده اعتماد

جدير بالذكر، أن شركة مياه المنيا حصلت على 19 شهاده اعتماد خطة مأمونية المياه، 18 محطة مياه ومحطة صرف صحي، وتعد الشهاده من أعلى الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه، وتجدد كل عامين، حيث تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة وهم وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.